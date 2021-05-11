منحة من CLES لأفلام لبنانية تلقي الضوء على الصعوبات التعلمية المحدّدة

أسس مركز CLES منحة الفن في تشرين الثاني 2020 لدعم الفنون في لبنان خلال فترة الانهيار الاقتصادي الوطني غير المسبوق والذي تفاقم بسبب وباء COVID-19 العالمي وانفجار مرفأ بيروت.



في المرحلة الأولى، ستُخصص المنحة لصانعي الأفلام اللبنانيين لإنتاج فيلم قصير باللغة العربية يتناول بشكل مباشر أو غير مباشر الصعوبات التعلميّة المحددة (عسر القراءة، عسر الحساب، خلل التنسيق الحركي، عسر الكلام، عسر الكتابة، الفرط الحركي والنقص في الانتباه، وعسر الأداء التنفيذي)، وذلك تماشياً مع مهمة CLES.



يقدم Art by CLES منح تصل إلى خمسين ألف دولار أميركي كحد أقصى لتغطية ميزانية الفيلم بالكامل. عندما سئلت السيدة كارمن شاهين دبانه، مؤسسة ورئيسة المركز اللبناني للتعليم المختص - CLES عن الهدف من المنحة، قالت: "يحرص CLES على دعم المشاريع الفنية التي تسلط الضوء على الصعوبات التعلميّة المحددة، كما أن المنحة تسمح للفنانين التعبير عن أنفسهم من خلال أعمالهم، وكسر الحواجز أمام الصعوبات التعلميّة المحددة مما يوحي بتسمية المبادرة "الأمل من خلال الفن ".المنحة مفتوحة للأفلام القصيرة والمتوسطة الوثائقية أو التي تعتمد على الخيال. يمكن لصانعي الأفلام والمخرجين وكتّاب السيناريو التقدم بالطلب كأفراد ثم توظيف الفريق ضمن الميزانية الممنوحة. كما يمكن لشركات الإنتاج التقدّم بطلبات مع فرقها الحالية.يجب على المتقدمين ملء الاستمارة وتقديمها بحلول 30 أيّار 2021: cles.org/grantsستضطلع بعملية التقييم لجنة من المحلفين. سيتم الإعلان عن الطلبات المختارة في 20 حزيران 2021.على الأفلام أن تكون جاهزة للعرض على الشاشة بحلول 16 أيلول 2021.ستعرض الأفلام في 10 تشرين الأول 2021، وهو اليوم المخصص للصعوبات التعلّمية ، .DYS10.10.للاستفسار: grants@cles.orgمنذ إنشائه عام 1999 ساعد المركز اللبناني للتعليم المختص آلاف الأطفال الذين يتعلمون ويفكرون بشكل مختلف. وتلقى أكثر من ١٦٥٠ طفلاً المتابعة الكاملة في مراكزه لفترة ٣ إلى ٤ سنوات لكل منهم. تقع مراكزنا الثمانية في مواقع استراتيجية في جميع مناطق لبنان لخدمة المجتمعات المحلية في بيروت وجبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع.

نفّذت CLES غرف دعم دراسي في المدارس في لبنان تحت إشراف ودعم وزارة التربية والتعليم العالي. قدّم هذا البرنامج الدعم لأكثر من ٣٠٠٠٠ تلميذ وتلميذة يعانون من صعوبات تعلمية محددة حتى اليوم.في أعقاب الأوقات الصعبة التي يواجهها لبنان على الصعيد الاقتصادي ومع ارتفاع مستويات البطالة في البلاد، أطلقت CLES مبادرة Care by CLES بهدف الحد من الجوع من خلال توفير حصص غذائية ومواد نظافة للعائلات المحتاجة في جميع أنحاء لبنان.حتى اليوم، تمّ توزيع 60000 حصّة إلى 32000 مستفيد.