يسرقون الكابلات والاسلاك النحاسية في الجنوب.. وقوى الامن بالمرصاد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



حصلت في الآونة الأخيرة عدّة سرقات لأسلاك كهربائية ونحاسيّة ومعادن، من مناطق مختلفة في محافظة الجنوب.

على الأثر كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.



بنتيجة التحريات، تمكّنت المفرزة المذكورة بتاريخ 1-5-2021، وفي بلدة الغازية، من توقيف:أ. ح. (مواليد عام 1968، لبناني)، لشرائه كابلات وأسلاك مسروقة عبارة عن /70/ كلغ. من النّحاس، تستعمل في تمديدات المكيّفات.وفي منتصف ليل 3-4/5/2021، أوقفت قوّة من المفرزة، كلّاً من:- خ. ع. (مواليد عام 2004، سوري)- م. ع. (مواليد عام 2008، سوري)لسرقتهما كابلات كهربائيّة، وبطاريّات، وفلاتر، وكميّة من المحوّلات الكهربائيّة، قدّرت قيمتها بـ /30/ ألف دولار أميركي. كما قاما أيضًا بسرقة كميّة من الحديد بقيمة حوالى /400/ دولار أميركي. كذلك أوقفت المفرزة: - ع. ع. (مواليد عام 1993، سوري) بجرم شراء المسروقات المذكورة.وبتاريخ 5/5/2021، جرى توقيف:- ح. ق. (مواليد عام 1962، لبناني)، بجرم شراء مسروق، وقد عُثر في البؤرة التّي يملكها في بلدة تول- النبطيّة، على كميّات كبيرة من كابلات وأسلاك نحاسيّة، وموّلدات كهربائيّة، ومضخّة مياه، وشواحن كهربائيّة، ومحوّلات كهربائيّة، إضافةً إلى بطاريّات سيّارات وبطاريات للطاقة شمسية، وأدوات تستعمل في ورش البناء.

أودع الموقوفون المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.