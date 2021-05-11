لبنان

لجنة المستعان بهم في الثانوي أعلنت الإضراب التحذيري غدا

Lebanon 24
11-05-2021 | 09:51
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 أعلنت "لجنة المستعان بهم في التعليم الثانوي" الإضراب غدا الأربعاء، ببيان جاء فيه:

"رفضا لأي مس بحقوقنا واستخفاف بقدراتنا ولقمة عيشنا، وبعد كل المظلومية التي لحقتنا منذ دخولنا التعليم على أساس اننا متعاقدون وما زالت تلحق بنا، بدءا بإبقائنا دون عقود مجردين من كل الحقوق ومن أبسط مقومات الحياة، وانتهاء باستنزاف جهودنا بالسخرة، وبعد كل هذه المماطلة بدفع مستحقاتنا التي لم يعد معلوما ما إذا كانت موجودة أصلا، قررنا كأساتذة مستعان بهم ثانوي الاعلان عن اضراب تحذيري يوم الأربعاء الواقع فيه 12 أيار 2021 تحضيرا لتحركات متتالية سنعلن عنها لاحقا. فكما هناك قاعدة "لا أجر دون عمل"، أيضا هناك قاعدة "لا عمل دون أجر".
 
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