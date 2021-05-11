لبنان

الجيش: دهم مزرعة ومنزلاً في محلة مجدلون - بعلبك

Lebanon 24
11-05-2021 | 17:06
A-
A+
Doc-P-821799-637563499152805832.jpg
Doc-P-821799-637563499152805832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 5 /2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات مزرعة ومنزلاً في محلة مجدلون - بعلبك يعودان للمطلوب (أ.م) الذي يشتبه بإقدامه مع آخرين على إطلاق النار بتاريخه على الجندي فضل بياض في بعلبك ما أدى الى وفاته على الفور.
وأوقفت الدورية كلاً من (ز.ب.د) و(س.ن) للإشتباه بقيامهن بعملية استدراج الجندي الشهيد وتم ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وسيارة نوع جيب استخدمت خلال العملية.
يذكر أن المطلوب كان أقدم بتاريخ 13 / 7 /2020 مع آخرين على اطلاق النار وقذائف أر بي جي على أحد الحواجز، ما أدى الى استشهاد عسكري ومواطن وإصابة آخر، كما أقدم على إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفتين بإشراف القضاء المختص.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2021-05-11
11:40 | 2021-05-11
11:25 | 2021-05-11
11:15 | 2021-05-11
11:12 | 2021-05-11
10:45 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website