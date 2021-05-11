تجمع الاطباء: لتأجيل الانتخابات النقابية

دعت اللجنة النقابية في قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء في لبنان" في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، مجلس نقابة الاطباء في بيروت، الى "تأجيل الانتخابات النقابية، التي كانت من المفترض ان تحصل دورتها الاولى في 8 أيار والثانية في 23 أيار الجاري، الى حين تأمين التدابير الوقائية الصحية لحماية الزملاء، خلال تجمعاتهم الانتخابية في بيت الطبيب".وذكر التجمع ب"أن تجمهر الاطباء، خلال الاستحقاق الانتخابي، هو مصدر نقل رئيسي لوباء كورونا، ناهيك عن كون بعض الإداريين غير الملقحين عرضة لنقل العدوى بسبب الاختلاط".وتمنى التجمع، على المجلس النقابي، "اتخاذ القرار الحكيم والمسؤول، لما فيه صحة الطبيب و الاستمرارية للهيئات النقابية".