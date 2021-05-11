إقتصاد

كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟

Lebanon 24
11-05-2021 | 17:21
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا عصر اليوم الثلاثاء، حيث تراوح ما بين 12600 ليرة للبيع و12650 ليرة للشراء
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