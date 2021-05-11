25
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
11-05-2021
|
17:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا عصر اليوم الثلاثاء، حيث تراوح ما بين 12600 ليرة للبيع و12650 ليرة للشراء
مواضيع ذات صلة
ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
11/05/2021 18:57:48
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
11/05/2021 18:57:48
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
11/05/2021 18:57:48
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم السبت
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم السبت
11/05/2021 18:57:48
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
14:55 | 2021-05-10
10/05/2021 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:33 | 2021-05-10
10/05/2021 03:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)
Lebanon 24
سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)
02:00 | 2021-05-11
11/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
05:00 | 2021-05-11
11/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-05-11
المفاوضات النووية... ما علاقة المصارف؟
09:00 | 2021-05-11
النمو السكاني في الصين يتراجع... ما هي الاسباب؟
07:00 | 2021-05-11
تغيّر بأسعار البنزين في السعودية.. هذه التفاصيل (صورة)
06:00 | 2021-05-11
"بيونتيك" تختار هذه الدولة الآسيوية لإنشاء مصنع للقاح كورونا
05:00 | 2021-05-11
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
04:00 | 2021-05-11
الأكثر شعبية بعد بتكوين.. إيثريوم تتجاوز 4 آلاف دولار وصعود عملات مشفرة أخرى
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 18:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact