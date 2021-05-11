لبنان

منعاً لاحتكار البنزين.. "بلدية بيروت" تدهم محطات المحروقات (صور)

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:15
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تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم السماح لمحطات المحروقات في مدينة بيروت من احتكار مادة البنزين، داهم مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة وفوجي حرس واطفاء بيروت، عدداً من محطات المحروقات في العاصمة للتأكد من عدم احتكارها لمادة البنزين و امتناعها عن بيعها للمواطنين.

وبعد الكشف على خزانات بعض المحطات التي كانت مقفلة بحجة فراغ مخزونها من المحروقات، تبين انها تحتوي كميات كافية من المحروقات مما اضطرها الى معاودة العمل والبدء بتزويد سيارات المواطنين بالوقود دون فرض قيود على الكميات ولحين نفاذ مخزونها. 

ومع هذا، فقد تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين مع توجيه انذارات، وسيتم التشدّد بالاجراءات لجهة منع الاحتكار والحفاظ على حقوق المستهلك، على أن تستمر تلك الجولات لتشمل كافة محطات المحروقات في العاصمة بيروت. 

من ناحية أخرى، اصدر المحافظ عبود بلاغاً طلب فيه من جميع أصحاب محطات المحروقات والعاملين ضمنها في مدينة بيروت الامتناع عن تعبئة مادتي البنزين والمازوت في قوارير بلاستيكية (غالونات) أو غيرها، والتي يلجا إليها المواطنون بهدف التخزين، بسبب كونها مواد سريعة الاشتعال وتؤدي لحرائق وكوارث تهدد السلامة العامة.

 

 

 

 

 

 

 

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