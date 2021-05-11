وزير الخارجية الأميركي يتحدث "القرض الحسن" و"حزب الله".. هذا ما قاله

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أنّ "مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله تعرّض المؤسسات المالية اللبنانية للعقوبات"، مشيراً إلى أنّها "غطاء مالي للحزب".

ومع هذا، فقد أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "حزب الله يستخدم القرض الحسن كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي".

وأضافت: "حزب الله يخزن العملة بهدف تمتين مؤسسة القرض الحسن".

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ"حزب الله"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".