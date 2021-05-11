لبنان

مستشفى اوتيل ديو ناشد الجهات الأمنية والقضائية حماية العاملين في القطاع

Lebanon 24
11-05-2021 | 19:11
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ثمنت إدارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" في بيان، "مختلف الإدانات التي صدرت من الجهات الرسمية والنقابية حيال الاعتداء الذي تعرض له أحد الأطباء والجهاز الطبي والتمريضي بالأمس أثناء مزاولتهم واجبهم وعملهم في خدمة المرضى في المستشفى، وهي بدورها تعبر مجددا عن استنكارها لهذا الاعتداء وهي قد لجأت إلى القضاء لمعالجة هذه القضية".

واعلنت ان "المستشفى يحتفظ بحقه في ملاحقة المتطاولين بالتجريح حيال أطبائه"، داعية الجميع الى "احترام من كرسوا أنفسهم لإنقاذ حياة أبناء الوطن من دون تمييز.

واذ اشار المستشفى الى انه "في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها الوطن، ودعما لجهود القطاع الصحي وتضحياته خصوصا حيال مرضى كورونا، حيث قدموا لعنايتهم الغالي والنفيس"، ناشد "كل الجهات الأمنية والقضائية لبذل جهدهم بغية فرض هيبة القانون والدولة من أجل حماية العاملين في هذا القطاع وضمان سلامتهم، ليتسنى لجميع المرضى الحصول على حقهم في الطبابة والاستشفاء، ضمن إطار آمن لا يشكل خطرا عليهم وعلى عائلاتهم".
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