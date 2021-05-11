ابو الحسن: الحل يحتاج الى مسؤولين برتبة إنسان

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "نقص بالمحروقات والدواء والغذاء، نقص بالمستلزمات الطبية والدولار وسحق للعملة الوطنية، نقص في الحس الإنساني والمسؤولية، فيما نرى فائضاً بالانانية والحسابات الشخصية وفائضا بالتضليل والتعطيل وفائضا بالارتهان على حساب لبنان، الحل بقلب المعادلة لكن الأمر يحتاج الى مسؤولين برتبة إنسان".