ما حقيقة إلغاء "اليونيفيل" عطلة عيد الفطر؟

رد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي في بيان "على سلسلة من التقارير الاعلامية المغلوطة"، مشيراً الى ان "اليونيفيل لم تلغِ أبداً عطلة عيد الفطر، ولطالما كانت هذه العطلة جزءاً من احتفالاتنا المعتادة".وأضاف: "ستحتفل اليونيفيل بهذه المناسبة يوم الخميس 13 أيار، كما أعلنت البعثة سابقا".