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لبنان
مصارف تسعى إلى الابتزاز
Lebanon 24
11-05-2021
|
17:00
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تسعى مصارف ذات سمعة جيدة إلى عمليات ابتزاز مع تزايد تعاميم المصرف المركزي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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