تقييم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية

أفادت مصادر مطلعة عل موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف".