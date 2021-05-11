الحجار لـ"اللواء": الحريري يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة

أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ"اللواء" أن "الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها".