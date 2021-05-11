لبنان

الحجار لـ"اللواء": الحريري يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة

Lebanon 24
11-05-2021 | 17:33
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أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ"اللواء" أن "الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها".
المصدر: اللواء
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