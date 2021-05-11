حمادة لـ"الأنباء": مبادرة الفرنسيين لا تزال على الطاولة

رأى النائب المستقيل مروان حمادة أن "زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على الرغم من الضبابية التي أحاطت المحادثات التي أجراها، الا أنها تبين أن المبادرة الفرنسية المتعلقة بتأليف الحكومة لا تزال على الطاولة"، لافتا الى أن "أمر تحريك هذه المبادرة ترك الى اللبنانيين اذا أرادوا تأليف حكومة من الاختصاصيين المستقلين التي هي المخرج الذي ينتج لهم آفاق العلاقات المالية العربية والدولية"، متوقفا عند الكلام الذي قيل عن تهاوي المبادرة او دفنها، مؤكدا أنها بقيت على الطاولة وتحريكها يعود للفرقاء اللبنانيين الداخليين.وأكد حمادة، في تصريح لـ "الأنباء" أنه "لا قطيعة بين الفرنسيين والرئيس المكلف سعد الحريري وربما قد سادت بعض الأجواء من العتاب المتبادل"، مؤكدا ان "فرنسا لا تزال تعتبر أن الرئيس الحريري هو المكلف شرعيا ولا يزال الرئيس الحريري يعتبر أن المبادرة الفرنسية هي أساس صالح لاستمرار المشاورات مع كل الافرقاء وصولا الى حكومة المهمة التي أطلق شعارها الرئيس الفرنسي ماكرون في سبتمبر الماضي".