الى قبرص در...

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Lebanon 24
11-05-2021 | 21:07
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تشهد جزيرة قبرص حركة حجوزات لافتة لموسم الصيف من لبنانيين وعرب ومغتربين في الخليج، وذلك لصعوبة الوضع في لبنان.
المصدر: النهار
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