أرقام غير حقيقية

يقول مسؤول احد المختبرات الطبية الكبيرة ان الارقام الصادرة يومياً عن المصابين بالكورونا ليست واقعية لان نسبة المصابين في مختبره لم تتناقص بل تراجع عدد الخاضعين للفحص.