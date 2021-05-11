أرقام غير حقيقية

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Lebanon 24
11-05-2021 | 21:12
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يقول مسؤول احد المختبرات الطبية الكبيرة ان الارقام الصادرة يومياً عن المصابين بالكورونا ليست واقعية لان نسبة المصابين في مختبره لم تتناقص بل تراجع عدد الخاضعين للفحص.
المصدر: النهار
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