لبنان

استدعاءات بالجملة

Lebanon 24
11-05-2021 | 21:13
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بدأ القضاء باستدعاء عدد من الاعلاميين بطلب من مرجع رئاسي ضاق ذرعه بالاصوات المعارضة فيما هو ومكتبه لا يتابعون ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: النهار
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