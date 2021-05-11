استدعاءات بالجملة

بدأ القضاء باستدعاء عدد من الاعلاميين بطلب من مرجع رئاسي ضاق ذرعه بالاصوات المعارضة فيما هو ومكتبه لا يتابعون ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.