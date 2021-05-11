لبنان

رفع تعرفة التقل المشترك

Lebanon 24
11-05-2021 | 21:17
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ينسّق احد مستشاري وزير الاشغال العامة والنقل مع جهات نقابية لتأمين إخراج شعبي لرفع تعرفة النقل المشترك بنسبة 50% لتحقيق مصالح مشتركة مع المهيمنين على المواقف.
المصدر: نداء الوطن
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