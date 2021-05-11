رفع تعرفة التقل المشترك

ينسّق احد مستشاري وزير الاشغال العامة والنقل مع جهات نقابية لتأمين إخراج شعبي لرفع تعرفة النقل المشترك بنسبة 50% لتحقيق مصالح مشتركة مع المهيمنين على المواقف.

