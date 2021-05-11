ضغط على مصرف لبنان

أعطيت توجيهات ادارية لمراقبي مديرية المستهلك بالامتناع عن القيام بأي إجراءات بحق محتكري السلع المدعومة من المواشي والمحروقات والمواد الغذائية، في اطار الضغط على مصرف لبنان لإجباره على صرف المبالغ بالعملات الأجنبية المتوجبة لصالح المستوردين.