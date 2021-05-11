لبنان

ضغط على مصرف لبنان

Lebanon 24
11-05-2021 | 21:19
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أعطيت توجيهات ادارية لمراقبي مديرية المستهلك بالامتناع عن القيام بأي إجراءات بحق محتكري السلع المدعومة من المواشي والمحروقات والمواد الغذائية، في اطار الضغط على مصرف لبنان لإجباره على صرف المبالغ بالعملات الأجنبية المتوجبة لصالح المستوردين.
المصدر: نداء الوطن
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