لا مناوبة بعد اليوم

تلقّت لجنة تدابير "كورونا" ايعازاً بالتوصية بوقف المناوبة في القطاع العام بعد عطلة الاعياد رغم انهيار قيمة الرواتب وانقطاع مادة البنزين التي تحول دون وصول الموظفين الى مراكز عملهم.

