لبنان

رسالة من لودريان إلى الراعي

Lebanon 24
11-05-2021 | 23:28
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كتبت "الجمهورية" تتمة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لبيروت، تزور سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو بكركي قبل ظهر اليوم ناقلة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة خاصة من لودريان، وتناقش معه ما انتهت اليه زيارته لبيروت والجهود المبذولة لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة التي يعانيها لبنان.
 
وقالت مصادر قريبة من بكركي لـ»الجمهورية» انّ هذه الزيارة ستكون مناسبة لإنهاء السيناريوهات التي نسجت حول استياء بكركي من تجاهل لودريان لزيارتها، في اعتبار ان الاتصالات مستمرة بين الجانبين بالوسائل المتاحة، وان اي حديث عن عتب او استياء مردود على اصحابه، إلّا ان كان هناك من يرغب به ويتمنّاه فهو أبعد من ان يشهد عليه.
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