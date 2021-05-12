لبنان

تحية من جنبلاط لشعب فلسطين

Lebanon 24
12-05-2021 | 01:09
A-
A+
Doc-P-822018-637564037633285205.jpg
Doc-P-822018-637564037633285205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "التحية لشعب فلسطين من القدس إلى غزة، الذي  يتحدّى ويواجه الحصار والعدوان الاسرائيلي،  ويفضح الصمت المهين لشتات الأنظمة العربية والتخاذل المعيب لما يسمى بالمجتمع الدولي". 

التحية لشعب فلسطين من القدس الى غزة ، الذي يتحدى ويواجه الحصار والعدوان الاسرائيلي، ويفضح الصمت المهين لشتات الانظمة العربية والتخاذل المعيب لما يسمى بالمجتمع الدولي pic.twitter.com/V64IaRBvXR

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2021-05-12
03:00 | 2021-05-12
02:50 | 2021-05-12
02:45 | 2021-05-12
02:44 | 2021-05-12
02:41 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website