تحية من جنبلاط لشعب فلسطين

غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "التحية لشعب فلسطين من القدس إلى غزة، الذي يتحدّى ويواجه الحصار والعدوان الاسرائيلي، ويفضح الصمت المهين لشتات الأنظمة العربية والتخاذل المعيب لما يسمى بالمجتمع الدولي".

التحية لشعب فلسطين من القدس الى غزة ، الذي يتحدى ويواجه الحصار والعدوان الاسرائيلي، ويفضح الصمت المهين لشتات الانظمة العربية والتخاذل المعيب لما يسمى بالمجتمع الدولي pic.twitter.com/V64IaRBvXR