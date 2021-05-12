لبنان

عون يحضّر مفاجأة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2021 | 08:15
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تقول أوساط مطلعة على اجواء قصر بعبدا "ان رئيس الجمهورية ميشال عون يحضّر لاعلان موقف نوعي  بهدف اخراج عملية تشكيل الحكومة من الجمود الذي تشهده".

 

وتضيف "هذا الموقف سوف يضع الرئيس المكلف امام مسؤوليته الكاملة ويسقط كل الذرائع التي يتمسك بها للتأخير في تشكيل الحكومة".

 

واذ عبرت الأوساط "عن استغرابها سفر الرئيس المكلف مجددا رغم الظروف الخطيرة راهنا"، قالت "ان المبادرة المتوقعة ربما تصل الى اطلاق يد الرئيس المكلف بشكل كامل في اعداد  تشكيلته  الحكومية، وعندها سيتبين للجميع ان الحريري لن يكون قادرا على التأليف وان الحديث عن عراقيل تضعها بعبدا في وجه التأليف غير صحيح".

 

واشارت الاوساط الى "ان الرئاسة باتت على قناعة ان اعتذار الحريري غير وارد وبالتالي ينبغي الانطلاق في اي بحث جديد على هذا الاساس".

المصدر: لبنان 24

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