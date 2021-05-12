لبنان

جعجع للبطريرك صفير: كتبت لنا تاريخا من النضال ستذكره الأجيال

Lebanon 24
12-05-2021 | 01:09
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غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "كتبت لنا تاريخا من النضال ستذكره الأجيال. البطريرك صفير".
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سمير جعجع

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