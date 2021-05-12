سلامة ينتقل الى بعبدا لهذا السبب

حدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا طارئا اليوم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اطار البحث في موضوع رفع الدعم او ترشيده، حيث يصر رئيس الجمهورية على الابقاء على الدعم بأي طريقة للحد من التدهور الاجتماعي المخيف، مع تأمين البديل قبل رفع الدعم سواء عبر البطاقة التمويلية او حتى التموينية، فيما يتسلح سلامة بغياب الاموال الكافية لاستمرار الدعم.

ومن المقرر ان يطلع سلامة رئيس الجمهورية على ‏عمل منصة "صيرفة"، من أجل تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون ‏النقد والتسليف" وعلى والمبادرة الاخيرة التي أطلقها لإجراء مفاوضات مع جمعية ‏مصارف لبنان لإعادة ضَخ كميات من الدولار والعملات الصعبة من ‏حسابات المواطنين المتوافرة لديهم .