لبنان

سلامة ينتقل الى بعبدا لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-05-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-822021-637564040418929251.jpg
Doc-P-822021-637564040418929251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا طارئا اليوم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اطار البحث في موضوع رفع الدعم او ترشيده، حيث يصر رئيس الجمهورية على الابقاء على الدعم بأي طريقة للحد من التدهور الاجتماعي المخيف، مع تأمين البديل قبل رفع الدعم سواء عبر البطاقة التمويلية او حتى التموينية، فيما يتسلح سلامة بغياب الاموال الكافية لاستمرار الدعم.

 

ومن المقرر ان  يطلع سلامة رئيس الجمهورية على ‏عمل منصة "صيرفة"، من أجل تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون ‏النقد والتسليف" وعلى والمبادرة الاخيرة التي أطلقها لإجراء مفاوضات مع جمعية ‏مصارف لبنان لإعادة ضَخ كميات من الدولار والعملات الصعبة من ‏حسابات المواطنين المتوافرة لديهم .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2021-05-12
03:00 | 2021-05-12
02:50 | 2021-05-12
02:45 | 2021-05-12
02:44 | 2021-05-12
02:41 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website