متخانقين عالزفت

تدور "معركة حامية" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي العديد من قرى كسروان بين انصار "التيار الوطني الحر" والنائب فريد الخازن، على خلفية قيام الخازن باجراء اعمال صيانة للحفر الكثيرة على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى نهر الكلب.

ويستخدم العونيون في هذه المعركة" كل انواع الاسلحة السياسية والشخصية" ضد الخازن فيما يرد انصار نائب كسروان بحملة مضادة ساخرة محورها "فشل العهد لانو ما خلوه يشتغل"، متهمين النواب العونيين " بالاسراع في عرض خدماتهم لتأمين "الزفت" لأهداف انتخابية بحتة وليس من اجل الخدمة العامة".

وكانت وزارة الاشغال اعلنت "ان ورش مؤسسة "رشيد الخازن للتعهدات"، قامت بطلب من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار وبتجاوب وتقدمة من النائب والوزير السابق الشيخ فريد هيكل الخازن، بصيانة الاتوستراد الساحلي ابتداء من نهر ابراهيم وصولا الى نهر الكلب ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وللحد من مخاطر السير.