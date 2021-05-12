لبنان

الاهالي يتوسطون الراعي لحل الخلاف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2021 | 03:15
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دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط معالجة الخلاف المتواصل بين اهالي بلدة حدشيت في قضاء بشري والنائب ستريدا جعجع، بسبب محاولة جعجع هدم "حائط" بناه الأهالي لدعم الطريق المؤدية الى المدافن ، فيما تعتبره جعجع غير شرعي وغير قانوني وقد يتسبب بشطب الوادي المقدس عن لائحة التراث العالمي .

 

وقد زار وفد من الاهالي البطريرك الراعي لوضعه في صورة الاشكال وطلب الاحتكام اليه. ولم تؤد المساعي  الى اي نتيجة بعد، فيما يستمر التوتر بين قسم من ابناء حدشيت و" القوات اللبنانية" رغم محاولة وسطاء اصلاح الامور بين الطرفين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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