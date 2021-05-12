لبنان

الجيش في اليوم العالمي للتمريض: كل المحبة والتقدير

Lebanon 24
12-05-2021 | 08:16
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غرد الجيش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كل المحبة والتقدير. اليوم العالمي للتمريض".
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