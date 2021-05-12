لبنان

كتاب من مدير عام "مياه بيروت" إلى المستخدمين والعمّال.. هذه ما جاء فيه

Lebanon 24
12-05-2021 | 09:15
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وجه رئيس مجلس إدارة المدير العام لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، المهندس جان جبران، كتاباً إلى جميع مستخدمي وعمّال المؤسسة جاء فيه: "مع بداية موسم الصيف والأجواء الحارة، والطلب الزائد على استعمال المياه، يطلب من جميع المسؤولين والعاملين الاداريين والميدانيين، التزام دوام العمل وتلبية المواطنين، وعدم اهمال أي طلب ولو كان بسيطا، لأنّ الطلبات البسيطة هي التي تنعكس سلباً على سمعة المؤسسة وموظفيها".
 
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