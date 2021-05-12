لبنان

عمليات حرق النفايات والاطارات في طرابلس مستمرة.. والمواطنون يناشدون المعنيين التحرّك (صورة)

Lebanon 24
12-05-2021 | 02:44
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تستمر يومياً عمليات حرق النفايات والاطارات في سقي مدينة طرابلس وخاصة في المنطقة القريبة من دوار ابو علي من دون اي رادع، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

المواطنون ضاقوا اختناقاً بالروائح الكريهة والسموم التي يتنشقوها يوميا، وطالبوا المعنيين محاسبة الفاعلين الذين اصبحوا معروفين للجميع. 
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