في طرابلس.. مجهولون يسرقون حديد سور حديقة

أثناء مرور دورية لشرطة بلدية طرابلس أمس على طريق الجنان في أبي سمراء - طرابلس لوحظ وجود مجهولن أثناء قيامهم بسرقة سور حديد لحديقة في المحلة المذكورة.



وأثناء محاولة الدورية توقيفهم تمكنوا من الفرار بين الأحراش من دون التمكن من إلقاء القبض عليهم، بحسب مندوبة "لبنان 24".