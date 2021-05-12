نجم تنوّه بقرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى رفع سن الزواج إلى 18 سنة

غرّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر "تويتر" قائلة: "بمعزل عن النقاش حول الصلاحية التشريعية للطوائف، وقناعتي بضرورة قيام دولة علمانية تنظم وحدها الاحوال الشخصية، لا بد من التنويه بمضمون قرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي قرر رفع سن الزواج إلى 18 سنة... وإن كان قد تضمن بعض الاستثناءات التي آمل ان لا يتم التوسع في تطبيقها".



وأضافت: "عسى ان تسير باقي الطوائف بهذا الاتجاه باسرع وقت، والاهم ان يقر مجلس النواب القانون الموحد لسن الزواج حماية لأطفالنا ومستقبلهم".

٢/١ بمعزل عن النقاش حول الصلاحية التشريعية للطوائف، وقناعتي بضرورة قيام #دولة_علمانية تنظم وحدها #الاحوال_الشخصية ، لا بد من التنويه بمضمون قرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي قرر رفع سن الزواج إلى ١٨ سنة... وإن كان قد تضمن بعض الاستثناءات التي آمل ان لا يتم التوسع في تطبيقها

٢/١ بمعزل عن النقاش حول الصلاحية التشريعية للطوائف، وقناعتي بضرورة قيام #دولة_علمانية تنظم وحدها #الاحوال_الشخصية ، لا بد من التنويه بمضمون قرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي قرر رفع سن الزواج إلى ١٨ سنة... وإن كان قد تضمن بعض الاستثناءات التي آمل ان لا يتم التوسع في تطبيقها