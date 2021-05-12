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لبنان
وُجد جثة داخل منزل ذويه في القاسمية
Lebanon 24
12-05-2021
|
04:35
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وجد الفلسطيني "ف.د. المصطفى" (44 عاما)، جثة داخل منزل ذويه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين في القاسمية وإلى جانبه بندقية صيد، وفق ما أفادت "الوطتاة الوطنية للاعلام". على الفور حضرت القوى الأمنية المختصة، وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
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