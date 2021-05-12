لبنان

وُجد جثة داخل منزل ذويه في القاسمية

Lebanon 24
12-05-2021 | 04:35
A-
A+
Doc-P-822078-637564164232833753.jpg
Doc-P-822078-637564164232833753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد الفلسطيني "ف.د. المصطفى" (44 عاما)، جثة داخل منزل ذويه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين في القاسمية وإلى جانبه بندقية صيد، وفق ما أفادت "الوطتاة الوطنية للاعلام". على الفور حضرت القوى الأمنية المختصة، وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
مواضيع ذات صلة
الحريري معايداً: نسأل الله ان يدرك الجميع خطورة المرحلة، وما يمرّ به لبنان، علّنا نوقف هذا الإنهيار المريع، ليعود درة للشرق، ومنارة للعل
lebanon 24
12/05/2021 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة خفيفة وشبه معدومة للمدنيين والعسكريين في المستوطنات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان (الحدث)
lebanon 24
12/05/2021 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بهذه الكلمات.. فهمي يعايد اللبنانيين بالفطر
lebanon 24
12/05/2021 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فقط في لبنان.. معلمة تعطي الحصة الدراسية و"ناطرة بطابور البنزين"! (فيديو)
lebanon 24
12/05/2021 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

قاسمية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2021-05-12
06:40 | 2021-05-12
06:38 | 2021-05-12
06:33 | 2021-05-12
06:29 | 2021-05-12
06:28 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website