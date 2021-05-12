وُجد جثة داخل منزل ذويه في القاسمية

وجد الفلسطيني "ف.د. المصطفى" (44 عاما)، جثة داخل منزل ذويه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين في القاسمية وإلى جانبه بندقية صيد، وفق ما أفادت "الوطتاة الوطنية للاعلام". على الفور حضرت القوى الأمنية المختصة، وباشرت تحقيقاتها بالحادث.