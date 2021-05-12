24
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بهية الحريري تتفقد مستشفى صيدا الحكومي وتحيي جهود "الجيش الأبيض"
Lebanon 24
12-05-2021
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عشية عيد الفطر المبارك واليوم العالمي للممرض ، تفقدت النائب بهية الحريري مستشفى صيدا الحكومي الجامعي وجالت على مختلف اقسامه ، في زيارة معايدة ودعم ومؤازرة لإدارته وفرقه الطبية والتمريضية والعاملين فيه .
وكان في استقبال الحريري رئيس مجلس ادارة مدير عام المستشفى الدكتور احمد الصمدي واعضاء مجلس الادارة والمشرفون على الجسمين الطبي والتمريضي حيث عقدت اجتماعاً معهم اطلعت خلاله من الصمدي على سير العمل في المستشفى سواء بما يتعلق باستقبال ورعاية مرضى كورونا او المرضى العاديين ، او بسير اجراء فحوصات الـ" PCR" وعملية التلقيح المستمرة ضد كورونا .
وشملت جولة الحريري في المستشفى اقسام " الطوارىء والعناية وطوارىء وعناية الكورونا ، وقسم الأشعة ، بالاضافة الى مختبر فحوصات الـ "PCR " ومركز التلقيح في المبنى القديم للمستشفى .
الحريري
وتوجهت الحريري بتحية شكر وتقدير الى "الجيش الأبيض " الذي تمثله أسرة المستشفى ادارة وطاقماً طبياً وتمريضيا ًوعاملين على ما بذلوه ويبذلونه من جهود جبارة في مواجهة جائحة كورونا وما يثبتونه من تفان وكفاءة كل من موقعه واختصاصه في المعركة المستمرة مع هذا الوباء رغم الظروف الصحية والمالية الصعبة التي يعملون بها ، واكدت انها لن تألو جهداً في مواصلة العمل على تأمين كل ما يرفع من جهوزية المستشفى على كل المستويات . ونوهت الحريري بالقدرات العالية التي اثبتها المستشفى في تنظيم عملية التلقيح، متمنية لهم المزيد من النجاح والتميز. مهنئة اياهم بعيد الفطر ومعايدة الجسم التمريضي خصوصا بيوم الممرض العالمي.
الصمدي
من جهته شكر الصمدي بإسم اسرة المستشفى النائب الحريري على دعمها الدائم له ووقوفها الى جانب الادارة والطاقمين الطبي والتمريضي والعاملين منذ بداية الجائحة عبر مبادراتها المتواصلة تجاه المستشفى سواء من خلال سعيها لتأمين كل مستلزمات استدامة عمله ولا سيما مبادرة تأسيس صندوق دعم المستشفى الذي انبثق عن "اجتماع مجدليون التنسيقي حول كورونا " ومتابعتها الدائمة من خلاله لتأمين كل احتياجات المستشفى وما قدمته من معدات ومستلزمات طبية ولوجستية عبر مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ودورها في تجهيز مركزي الفحوص والتلقيح في المبنى القديم . واعتبر ان كل ذلك ساهم في تمكين المستشفى من الاستمرار بالقيام بواجبه بتقديم الخدمات الصحية والاستشفائية والعلاج والرعاية للمرضى عموماً ولمرضى كورونا بشكل خاص ، وخفف عنه جزءاً كبيراً من الأعباء التشغيلية واللوجستية ومن الصعوبات التي يواجهها بسبب ازمته المالية وظروف العمل في زمن الجائحة والأزمة الاقتصادية .
تابع
الأكثر قراءة
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
11:56 | 2021-05-11
11/05/2021 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
14:38 | 2021-05-11
11/05/2021 02:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
14:16 | 2021-05-11
11/05/2021 02:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
منع الخروج والولوج الى الشوارع خلال العيد.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
منع الخروج والولوج الى الشوارع خلال العيد.. اليكم التفاصيل
10:45 | 2021-05-11
11/05/2021 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
13:34 | 2021-05-11
11/05/2021 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:45 | 2021-05-12
عوده التقى السفير التركي... ماذا دار بينهما؟
06:40 | 2021-05-12
هذه أسباب التأخير في التلقيح بـ"Sputnik V" في البترون
06:38 | 2021-05-12
وقفة تضامنية لأندية صيدا ومخيماتها مع الشعب الفلسطيني
06:33 | 2021-05-12
أجواء زيارة لودريان بين أبي رميا والرئيس عون
06:29 | 2021-05-12
دريان استقبل سلام وتوافق على التمسك الكامل باتفاق الطائف والدستور
06:28 | 2021-05-12
احراق مكتب للتيار الوطني الحر
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 13:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 13:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
12/05/2021 13:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact