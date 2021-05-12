لبنان

بري يعتذر عن تقبل التهاني بالفطر تضامناً مع القدس: لتوحيد الجهود الوطنية الصادقة لانقاذ لبنان

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:27
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بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية المباركة في القدس واحيائها ، وإستنكاراً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامناً مع عائلات شهدائه، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعتذاره عن عدم إستقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى للبنانيين عامة والمسلمين خاصة ان يعيد عليهم كافة مناسباتهم بالخير واليمن والبركات متجاوزين هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بمزيد من الوحدة وتوحيد الرؤى والجهود الوطنية الصادقة لانقاذ وطننا العزيز لبنان، وأن يأخذ بيد الشعب الفلسطيني نحو تحقيق أمانيه بالنصر والتحرير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فهناك يُلتمس "الهلال" وتصنع سواعد الفلسطنيين والمقدسيين "العيد الأكبر". 

 

 


 

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