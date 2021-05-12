لبنان

ماذا قال طراف عن المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي عن العقوبات؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:23
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التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي وصف اللقاء بالمهم حيث جرى بحث التطورات الاقليمية والوضع في لبنان. وقال: تناولنا بشكل اساسي المناقشات الجارية في بروكسل حول الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الازمة التي يعاني منها.

وردا على سؤال حول العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة قال طراف: انها تشكل جزءا صغيرا من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الاطار تتم مناقشة العقوبات بروحية  المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان.

ولفت السفير طراف ردا على سؤال الى انه اجرى مع وزير الخارجية متابعة للاتصال الهاتفي الذي دار بين وهبة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل.

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