هكذا سيكون طقس العيد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال والساحل دون تعديل في الداخل، وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل ضباب محلي على المرتفعات .الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وضباب محلي على المرتفعات.السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال كما يتشكل ضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 31 درجة.- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط إلى جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 85%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.- الضغط الجوي: 760ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,40- ساعة غروب الشمس: 19,29