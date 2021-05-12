بهذه الكلمات.. فهمي يعايد اللبنانيين بالفطر

عايد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي اللبنانيين بحلول عيد الفطر، وقال: "في عيد الفطر السعيد نسأل الله تعالى ان يعيده على لبنان وشعبه بالخير والبركة، وبالقوة والقدرة على تخطي الصعاب في هذه المرحلة الدقيقة".