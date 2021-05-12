لبنان

بهذه الكلمات.. فهمي يعايد اللبنانيين بالفطر

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:17
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عايد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي اللبنانيين بحلول عيد الفطر، وقال: "في عيد الفطر السعيد نسأل الله تعالى ان يعيده على لبنان وشعبه بالخير والبركة، وبالقوة والقدرة على تخطي الصعاب في هذه المرحلة الدقيقة".
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فهمي

الفطر

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