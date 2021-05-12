أجواء زيارة لودريان بين أبي رميا والرئيس عون

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، عبر حسابه على "تويتر"، اثر زيارة قام بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكتب: "اجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث تم البحث في اجواء زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان وتداعياتها وأبلغت الرئيس عن زيارتي الاسبوع القادم الى فرنسا. وناقشنا الملف الحكومي والاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. كما تم التطرق الى ملفات حيوية في قضاء جبيل".