لبنان

أجواء زيارة لودريان بين أبي رميا والرئيس عون

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:33
A-
A+
Doc-P-822120-637564234156716677.jpg
Doc-P-822120-637564234156716677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، عبر حسابه على "تويتر"، اثر زيارة قام بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكتب: "اجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث تم البحث في اجواء زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان وتداعياتها وأبلغت الرئيس عن زيارتي الاسبوع القادم الى فرنسا. وناقشنا الملف الحكومي والاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. كما تم التطرق الى ملفات حيوية في قضاء جبيل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-05-12
10:05 | 2021-05-12
09:54 | 2021-05-12
09:52 | 2021-05-12
09:47 | 2021-05-12
09:40 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website