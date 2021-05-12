وقفة تضامنية لأندية صيدا ومخيماتها مع الشعب الفلسطيني

نفذت أندية صيدا ومخيماتها بالتعاون مع المدرب الدولي مصطفى الزينو، وقفة تضامنية أمام الملعب البلدي في المدينة، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الأندية واللاعبين، تحت شعار: "عين على لبنان وعين على الأقصى وفلسطين"، نصرة للقدس، ورفضا لتهجير أهالي حي الجراح.وألقى الشيخ الدكتور طارق رشيد كلمة باسم الأندية المتضامنة، حيا فيها "استبسال إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، كما حيا صمود أهالي حي الشيخ جراح، وجهود المقاومين في غزة، مؤكدا "تمسك الفلسطينيين بحقوقهم حتى النصر والعودة".واختتمت الوقفة بعروض رياضية للفرق المشاركة وسط أناشيد وطنية وأجواء حماسية.