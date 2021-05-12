لبنان

هذه أسباب التأخير في التلقيح بـ"Sputnik V" في البترون

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:40
A-
A+
Doc-P-822124-637564238328701097.jpg
Doc-P-822124-637564238328701097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت بلدية البترون في بيان ، "متابعة الخطوات اللازمة لتأمين اللقاحات للمواطنين ، التزاما للوعد الذي قطعته في إطار مبادراتها المتواصلة منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك لتأمين المناعة المجتمعية في المدينة."

ولفتت الى أن "التأخير في حملة التلقيح يعود إلى الآليات اللوجستية المعتمدة لإتمام عملية استيراد لقاح "Sputnik V"، التي أدت إلى تأخير عملية التلقيح لدى عدد كبير من المؤسسات والهيئات والجهات التي التزمت مع المواطنين في كل المناطق اللبنانية."

وشددت على انها "ستبقى الى جانب أهل المدينة، ساهرة على سلامتهم الصحية وأمنهم الاجتماعي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-05-12
10:05 | 2021-05-12
09:54 | 2021-05-12
09:52 | 2021-05-12
09:47 | 2021-05-12
09:40 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website