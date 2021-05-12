هذه أسباب التأخير في التلقيح بـ"Sputnik V" في البترون

أكدت بلدية البترون في بيان ، "متابعة الخطوات اللازمة لتأمين اللقاحات للمواطنين ، التزاما للوعد الذي قطعته في إطار مبادراتها المتواصلة منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك لتأمين المناعة المجتمعية في المدينة."ولفتت الى أن "التأخير في حملة التلقيح يعود إلى الآليات اللوجستية المعتمدة لإتمام عملية استيراد لقاح "Sputnik V"، التي أدت إلى تأخير عملية التلقيح لدى عدد كبير من المؤسسات والهيئات والجهات التي التزمت مع المواطنين في كل المناطق اللبنانية."وشددت على انها "ستبقى الى جانب أهل المدينة، ساهرة على سلامتهم الصحية وأمنهم الاجتماعي".