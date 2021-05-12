لبنان

عوده التقى السفير التركي... ماذا دار بينهما؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:45
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في دار المطرانية، سفير تركيا علي باريش اولوزوي، الذي قال بعد الزيارة": "هدف زيارتي اليوم هو تقديم نفسي كسفير تركيا الجديد في لبنان. لقد كان شرف لي أن يتم استقبالي بحرارة من قبل صاحب السيادة المتروبوليت الياس وكانت مناسبة لي للتشديد على دور تركيا في مساندة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ولتداول الأوضاع الراهنة في لبنان. بشكل عام كانت زيارة بروتوكولية لكنها كانت مفيدة جدا".
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