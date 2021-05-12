الجيش على الحدود... ما القصة؟

أفادت معلومات أمنية ان موكبا كبيرا للجيش يضم ضباطا رفيعي المستوى وصل الى الحدود اللبنانية - الفلسطنية للقيام بجولة تفقدية وسط حالة من الاستنفار من جانب العدو الاسرائيلي.