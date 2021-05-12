لبنان

الجيش على الحدود... ما القصة؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 13:57
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أفادت معلومات أمنية ان موكبا كبيرا للجيش يضم ضباطا رفيعي المستوى وصل الى الحدود اللبنانية - الفلسطنية للقيام بجولة تفقدية وسط حالة من الاستنفار من جانب العدو الاسرائيلي.
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الجيش

الحدود

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