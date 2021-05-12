لبنان

التوحيد العربي: اننا في حرب شاملة مع العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:59
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إستنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان، اعلان  إدارة موقع “فايسبوك” بإغلاق الصفحة الرسمية للحزب الشيوعي اللبناني تحت حجة عدم التزامها المعايير المجتمعية التي يعتمدها الموقع، متحججة أن الأخبار التي تنقلها الصفحة تؤيد الإرهاب وتشجع على القتل”.

وفي هذا الإطار، أكد البيان أن هذا القرار  يأتي من موقع غير مهني ويفتقد للموضوعية وهو يعبر بشكل واضح عن موقف سياسي  منحاز إلى ممارسات الكيان الغاصب الوحشي ضد الشعب الفلسطيني الصائم وكذلك الاعتداء على المسجد الأقصى   وتصنيف حركات  التحرر والمقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة ضد الاحتلال بالإرهاب.

ورأى البيان ان الاعتداء على صفحة الحزب الشيوعي اللبناني على الفيسبوك وسام شرف يعلق على صدور زملائنا ورفاقنا الشيوعيين الذين كشفوا للعالم آلة الإجرام والقتل والاحتلال والارهاب الذي يمارس اليوم بحق اهلنا المقاومين في فلسطينَ المحتلة.

وشدد البيان على اننا في حرب  شاملة مع العدوان الإسرائيلي، بكل الوسائل المتاحة، وما الحرب الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا جزء من هذه المواجهة.ودعا البيان  إلى إستنكار هذا القرار الغاشم  وإلى أوسع حملة تضامن مع حرية الرأي والتعبير والعمل الاعلامي المسؤول وحق استخدام كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون شروط او  قيود سياسية تفرضها شركات خاصة ذات أجندات معروفة ، وإلى المساهمة في نشر  صمود ونضالات الشعب الفلسطيني على أوسع نطاق لكشف ارهاب العدو وأكاذيب داعميه.


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