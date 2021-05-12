مفقودة منذ الاحد الماضي.. ما جديد عمليات البحث عن نورا حاطوم؟



بعدما فقدت الشابة نورا حاطوم (15 عاما)، من يومين في نهر جنة في نهر ابراهيم بعد سقوطها في مجرى النهر اثناء رحلة في المنطقة، وفيما لا تزال اعمال البحث عنها قائمة، وصلت قوة من "مغاوير البحر" الى وادي جنة ابراهيم للمساعدة في البحث عنها.

تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار موقع عمليات البحث عن الفتاة نورا حاطوم المفقودة منذ الأحد الماضي 9/5/2021 في مجرى نهر ابراهيم، حيث تستمر عمليات البحث لليوم الرابع على التوالي.



وقد أعطى العميد خطار توجيهاته لعناصر الدفاع المدني الموجودين في الموقع وخصوصا عناصر وحدة الإنقاذ البحري لاستكمال عمليات البحث بالتنسيق مع الجيش اللبناني.



إلى ذلك، نبه المدير العام المواطنين الى "ضرورة التقيد بارشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني واتخاذ أقصى درجات الحيطة عند التواجد على ضفاف الأنهر وعدم الإقتراب من الأماكن العالية الخطرة لا سيما بعد تكرار الحوادث المأسوية".



وكان العميد خطار قد زار صباحا مركز راس المتن، استكمالا لجولاته التفقدية على مراكز الدفاع المدني للإطلاع على الأوضاع العامة، حيث كان في انتظاره رئيس إتحاد بلديات المتن الأعلى مروان صالحة وعدد من أعضاء المجلس البلدي في راس المتن.



وقد اطلع المدير العام على وضع المركز واستمع الى العناصر الذين نقلوا له ما لديهم من احتياجات. كما شدد على "ضرورة البقاء بجهوزية تامة رغم الصعوبات والظروف القاهرة، لا سيما أن المنطقة غنية بالاحراج، وقد باتت عرضة لخطر اندلاع النيران مع ارتفاع درجات الحرارة ودنو موسم الحرائق".