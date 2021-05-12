قوى الامن: عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيّارتَين مسروقتَين وتوقف السّائقَين

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــةالبلاغ التالي:الساعة الخامسة من فجر تاريخ 11-5-2021، ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، سيّارتَين مسروقتَين من نوعي "هيونداي إلنترا" و"كيا ريو"، وأوقفت السائقَين، وهما:ح. ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)م. ع. (من مواليد عام 2002، لبناني)وقد اعترفا انهما استلما السيّارتَين المذكورتَين من محلّة جلّ الديب بهدف نقلهما إلى منطقة البقاع.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.