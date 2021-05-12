لبنان

قوى الامن: عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيّارتَين مسروقتَين وتوقف السّائقَين

Lebanon 24
12-05-2021 | 07:35
A-
A+
Doc-P-822152-637564271211370894.jpg
Doc-P-822152-637564271211370894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

الساعة الخامسة من فجر تاريخ 11-5-2021، ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، سيّارتَين مسروقتَين من نوعي "هيونداي إلنترا" و"كيا ريو"، وأوقفت السائقَين، وهما:

ح. ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)
م. ع. (من مواليد عام 2002، لبناني)
وقد اعترفا انهما استلما السيّارتَين المذكورتَين من محلّة جلّ الديب بهدف نقلهما إلى منطقة البقاع.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-05-12
10:05 | 2021-05-12
10:02 | 2021-05-12
09:54 | 2021-05-12
09:52 | 2021-05-12
09:47 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website