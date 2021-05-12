لبنان

كيندا الخطيب أمام "التمييز العسكرية" في الأول من تموز

Lebanon 24
12-05-2021 | 07:52
A-
A+
Doc-P-822156-637564281333806817.jpg
Doc-P-822156-637564281333806817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


حدد رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي جلسة لمتابعة النظر في الدعوى المقامة ضد كيندا الخطيب في الأول من تموز المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها غداً الخميس في ١٣ الجاري لتزامنها مع عطلة عيد الفطر السعيد.
مواضيع ذات صلة
التمييز العسكرية ترجئ محاكمة أحمد الاسير
lebanon 24
12/05/2021 17:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين رئيس جديد لمحكمة التمييز العسكرية.. من هو؟
lebanon 24
12/05/2021 17:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أرجاء إعادة محاكمة كيندا الخطيب الى ١٣ أيار
lebanon 24
12/05/2021 17:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
التمييز العسكرية أنهت استجواب سوزان الحاج
lebanon 24
12/05/2021 17:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24

كيندا الخطيب

التمييز العسكرية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-05-12
10:05 | 2021-05-12
10:02 | 2021-05-12
09:54 | 2021-05-12
09:52 | 2021-05-12
09:47 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website