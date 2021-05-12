كيندا الخطيب أمام "التمييز العسكرية" في الأول من تموز





حدد رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي جلسة لمتابعة النظر في الدعوى المقامة ضد كيندا الخطيب في الأول من تموز المقبل.

وجاء تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها غداً الخميس في ١٣ الجاري لتزامنها مع عطلة عيد الفطر السعيد.