لبنان

ما حقيقة "القرض الحسن" بين عون وسلامة؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 07:38
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سُربت معلومات صحافية مفادها أن رئيس الجمهورية ميشال عون بحث خلال استقباله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموضوع "القرض الحسن". وأضافت المعلومات الصحافية أن سلامة أكد للرئيس عون أن "القرض الحسن" لا يلتزم بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء.


وفي هذا السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان ما نشر وتناولته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام عن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم، موضوع "جمعية القرض الحسن"، هو غير صحيح ولا أساس له، علما ان البحث بين الرئيس والحاكم تناول الأوضاع النقدية في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة الدعم، وكلّ ما عدا ذلك اخبار مختلقة".

كذلك، أصدر مصرف لبنان البيان الاتي:

"ذكرت بعض وسائل الاعلام انه تم التطرق الى موضوع القرض الحسن في الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف لبنان بفخامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا. انما كان محور الاجتماع الوضع الاقتصادي والمعيشي. لذا اقتضى التوضيح".

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