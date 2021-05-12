لبنان

كركي: ليكن عيد الفطر موعدا لتضافر جهود الشعوب العربية من أجل عيش كريم

Lebanon 24
12-05-2021 | 08:06
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تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في بيان، من "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأحر التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد في ظل أوضاع تكاد تكون الأكثر قساوة على الشعب اللبناني"، آملا أن "تكون هذه المناسبة خاتمة لمرحلة الازمات والمشكلات وإشراقة جديدة لغد أكثر فعالية واستقرارا ورخاء".

كما تقدم كركي من "الأمة العربية جمعاء والإسلامية في كل أرجاء العالم بأسمى آيات التبريك"، متمنيا أن يكون هذا العيد "موعدا لتضافر جهود الشعوب العربية من أجل عيش كريم حر في ما بيننا أخوة في الانسانية والقيم".
 
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